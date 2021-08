Vláčky. Kdo by jim odolal? V sobotu se mohli pasazéři vypravit historickým vlakem z Pardubic do Borohrádku.

Roveň a Hurvínek. | Foto: Jaromír Pýcha

O víkendu se Rovní prohnal Hurvínek. Historický vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět stavěl iv Rovni. Pro mě je to jako včera, když tento vlak jezdil téměř každou půlhodinu. A ona to už prý je ta historie… Asi stárnu. Ale na rovinu, pára to byla jiná třída! K tomu se hlásím víc - to je moje mládí!