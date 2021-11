Mezi vojáky pěší roty Aktivní zálohy KVV Pardubice, kteří absolvovali vojenský výcvik v Boleticích, byly tentokrát i tři nové záložačky. Jsou to ženy, které se dobrovolně rozhodly podstoupit vojenský dril. Zvládly stejně dobře jako jejich mužské protějšky třítýdenní výcvik ve Vyškově a nyní i první cvičení v terénu se svojí jednotkou. Vyměnit čas od času civilní povolání za maskáče považují za velkou výzvu a zároveň životní zkušenost.

I když se nám pod slovem vojsko vybaví spíše obraz vojáka – muže, snaží se armáda počet žen ve službě neustále navyšovat, a to platí i u aktivní zálohy. U pěší roty AZ u Krajského vojenského velitelství Pardubice je celkem 83 záložníků, z toho sedm žen. Mezi nimi také Aneta, Tereza a Renata, které do ní vstoupily v minulém roce a všechny zastávají pozici střelce ze samopalu. Aneta se v civilu věnuje obchodu a marketingu, Tereza je studentkou vysoké školy a Renata pracuje jako vychovatelka v dětském domově.

Učit se a pomáhat

Všechny tři vstoupily do aktivní zálohy, protože se chtějí naučit něco nového a pomáhat České republice a jejím občanům, pokud by to bylo potřeba. Zároveň vstup berou jako osobní výzvu, kterou chtějí zvládnout a dokázat si, že na to mají. Aneta ani nevylučuje, že aktivní záloha je pouze přestupní stanicí k tomu, aby se mohla stát profesionální vojákyní.

Reakce jejich okolí je většinou kladná, i když třeba Renata se v práci nejdříve setkala s překvapením u kolegyň, kterým musela vysvětlit, co to aktivní záloha vlastně je. A ani uvolnění z práce na výcvik není jen tak, přestože je to zaměstnavatelova povinnost. „Když jsem odjížděla na vojenské cvičení, tak se to u mého zaměstnavatele nesetkalo s úplným nadšením, nicméně mi v účasti nechtěl bránit. Věřím, že medializací se situace začíná zlepšovat a přibývá lidí, kteří vnímají aktivní zálohu jako zajímavou příležitost,“ říká Renata. Naopak Aneta se v práci setkala s velmi kladnou odezvou. „Můj nadřízený byl velmi potěšený, protože sám chtěl do aktivní zálohy vstoupit. Bohužel věkově již nesplňuje (smích). Mám ale jeho plnou podporu, a to mě moc těší.“

Ostré střelby ve dne i v noci

Na začátku desetidenního cvičení v Boleticích je čekalo ověření tělesné zdatnosti na atletickém ovále, po němž následoval komplexní, fyzicky i psychicky náročný polní výcvik. Zopakovali si pořadovou, zdravotnickou i taktickou přípravu, ale zažili třeba i napadení na kontrolně propouštěcím místě. Vyvrcholením byly ostré střelby, a to jak denní, tak noční, které si mnozí vyzkoušeli úplně poprvé. „Pro mě to byla ohromná zkušenost i zážitek. Musím říct, že i když už jsem byla unavená, adrenalin při nočních střelbách mě úplně rozproudil,“ dodala Aneta.

Výcvik vojenských schopností lze využít i v civilním životě, třeba při poskytování první pomoci nebo orientaci v terénu. Tereza k tomu dodává: „Vstup do aktivní zálohy splnil moje očekávání. Pokud mi tahle zkušenost jednou pomůže třeba zachránit lidský život, tak už teď to má smysl. Navíc jsem získala ucelený přehled o tom, co armáda dělá. A je pro mě i velkou zkušeností potkat profíky v akci.“

Tereza Kembická