Zpívající lípa je obdivuhodný památný strom, který roste v obci Telecí na Svitavsku. Její příběh zaujal spisovatele Aloise Jiráska, Terezu Novákovou i skladatele Bohuslava Martinů. Letos se dostala do finále ankety Strom roku. Proč se lidem zdálo, že lípa "zpívá"? Za fotografie děkujeme Lucii Mojžíšové.

Zpívající lípa je ve finále ankety Strom roku. | Foto: Nadace Partnerství / Lucie Mojžíšová

Do finále ankety Strom roku se probojovala sedm set let stará Zpívající lípa z obce Telecí na Svitavsku. Je jediným zástupcem Pardubického kraje. V jubilejním 20. ročníku soutěže se lípa představí mezi dvanácti stromy s nejsilnějším příběhem v Česku. Podpořit své favority mohou lidé hlasem prostřednictvím dárcovské sms za třicet korun nebo přes web ankety stromroku.cz. Hlasovat můžete do 12. září. Novinkou na uvedeném webu jsou letos tipy na výlety za stromy, které ocenění získaly za 19letou historii ankety.