FOTO: Zvonek přání i zářící vlak. Podívejte se, na co lákají vánoční Pardubice

/VIDEO/ Na pardubickém zámku se v sobotu konala akce Sladké Vánoce. Ale touto událostí advent na zámku nekončí, zůstává vánočně vyzdobené nádvoří, fotokoutek s historickými pohlednicemi i volně přístupná stezka parkánem nazvaná Štastné a chundelaté, která potěší zejména děti. Svátečně se budete cítit i na nedalekém Pernštýnském náměstí, kde se konají adventní trhy. Navštívit je můžete každý den až do 23. prosince. Minimální otevírací doba trhů je ve všední dny od 11 do 18 hodin, o víkendu pak do večerních hodin. Podívejte se do naší fotogalerie.

Trhy na Pernštýnském náměstí. | Foto: A. J.