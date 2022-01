Ledová plocha na dostihovém závodišti v Pardubicích slouží bruslařům od pondělí do neděle od dopoledních až do večerních hodin. Stejně jako v předchozích letech jsou stanoveny pevné časové bloky, v nichž jsou speciálně vyhrazeny i termíny pro bruslení rodičů s malými dětmi. Otvírací doba samozřejmě může být upravena podle aktuálních meteorologických podmínek, proto je dobré sledovat webové stránky závodiště www.zavodistepardubice.cz.

Vstupné pro děti do 10 let je 20 Kč, stejně jako pro seniory starší 60 let. Děti od 10 let a dospělí za jeden časový blok zaplatí 50 Kč. Vzhledem k nutnosti reagovat na aktuální protiepidemická nařízení je prodej vstupenek možný pouze online.