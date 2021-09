Ohlédnutí za letním "houbařením". Vlastimil Hloupý potkal o prázdninách u Svratky smrdutý květnatec Archerův.

Květnatec Archerův. | Foto: Vlastimil Hloupý

Z druhé strany zeměkoule nedávno přesídlil jeden nádherný přelud tzv. ďábelských prstů až k nám do Čech. V daném případě k zámku Karlštejnu u Svratky. O prázdninách rozkvétá zdomácnělý květnatec Archerův; o co krásnější, o to smrdutější stopkovýtrusná houba. A důvod? Puch po zdechlině totiž vábí mouchy a ty pak pomáhají s jejím rozmnožováním.