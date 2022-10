28. září je již několik let dnem státního svátku. Tohoto svátečního dne využili hasiči SDH Litětiny, aby uspořádali tradiční hasičskou soutěž "O pohár starostky obce Dolní Roveň". Zároveň se uskutečnilo i Okrskové kolo soutěží, takže pohárů a cen bylo hodně, všichni měli o co bojovat.

Soutěžit přijely nejen všechny čtyři hasičské sbory z naší vesnice, muži i ženy, ale též sbory z Dašic, Čeradic či Uherska. Vše vypuklo v 11:00 hodin slavnostním nástupem na povel velitele hasičů z Litětin, pana Vobrátilka. Přítomni byli mimo jiné starostka obce Dolní Roveň paní Iva Vinařová, místostarosta Ing. Miloš Horák (vítěz nedávných komunálních voleb, který získal nejvíce hlasů), ale také třeba pan Jiří Bolehovský, člen SDH Komárov a od června roku 2022 též starosta Okresního svazu hasičů Pardubice. Samozřejmě nechyběli ani další vyšší šarže hasičů z našeho kraje. Ze známých osobností musím jmenovat i mistryni ČR v hasičském sportu a reprezentantku ČR v této disciplíně, slečnu Aničku Bendovou z Komárova nebo bývalého prvoligového hráče Baníku Ostrava, předtím kanonýra týmu FK Pardubice v druhé lize a dnes hráče vesnického týmu TJ Sokol Živanice, se kterým však stále válí ve 3. lize, spoluobčana z Horní Rovně Davida Petruse(roč. 1987). Přítomen byl i bývalý bratr starosta TJ Sokol Roveň Ing. Milan Cimfl z Litětin a mnoho dalších příznivců tohoto krásného sportu.

Kdo vyhrál? Já nevím. Závěr celé akce byl plánován na pozdní odpoledne a to já již měl naplánován jiný program. Přesto jsem stihl ochutnat i vynikající gyros a pivečko Rychtář, které bylo jako křen!

Ing. Miloše Horáka, potencionálního starosty jsem se zeptal, jak to bude s putovním pohárem starostky dál… Zda se jen přelepí cedulka nebo zda bude zakoupen nový putovní pohár. Uvidíme, na to je čas do příštího ročníku této atraktivní soutěže.

Ing. Jaromír Pýcha