Co nového v této části krajské metropole? Nové semafory za podjezdem, směr k četníkům, na zdi stále oslavný nápis velebící působení trenéra Martina Svědíka v Pardubicích, nové bytové domy kousek od stadionu. Potkal jsem i pár legend, dokonce dvě roveňské! Pozdravil jsem se s profesionálními fotografy dvou regionálních novin.

A fotbal? Cesty do Pardubic jsem nelitoval. Pavel Černý, kterého fotbalově odložil sousední Hradec již před pár lety stále dokazuje, že fotbalově má stále co dát. Toho dne nehrajícího kapitána Jana jeřábka jsem potkal na protější tribunce, až za chvíli jsem si povšiml opřených berlí… Posily Hlavatý a Janošek, to by mohlo fungovat. Stejně tak jako střelec prvního gólu Leandro Lima, který k tomu ještě připravil druhý gól pro střídajícího žolíka Davida Hufa. Hrál se svižný fotbal, domácí vyhráli 2:0. Soupeř vedený trenérem Martinem Hyským byl ideálním sparingpartnerem před ligovým výkopem. Nějaké mouchy určitě mělo, ale ono si to sedne a kapacita nového svatochrámku nebude na jaře dostačovat při nejednom mači…

A klobáska? Byla prvoligových parametrů, jen škoda, že jsem ve frontě (ne příliš dlouhé) strávil celou pauzu a na místo si usedl asi až ve třetí minutě druhé půle…

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň