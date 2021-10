I v ostatní dny se snažíme přesunout co nejvíce programu na zahradu školky. Děti zde mohou svačit, pěstují ovoce a zeleninu, zalévají záhony a mají podmínky pro hry a sportovní aktivity. V plánu máme dokonce i zookoutek.

Co nás ke Dni jako v lesní školce vedlo? Děti se venku učí přirozeně reagovat na změny, které způsobuje počasí a měnící se roční období. Díky bohaté dětské fantazii a tvořivosti si poradí celé dopoledne bez hraček. Děti v terénu mnohem lépe trénují svoji obratnost. V kombinaci s připraveným programem se jim tak dostává obrovské množství přirozených podnětů.

Děti jsou pro pobyt venku vybavené, nezbytnou součástí je pogumované oblečení do deště, které jim zajistí komfort při všech venkovních aktivitách. Paní učitelky potřebují batohy s piknikovými dekami, podložkami na sezení, ale i termoskami s teplou vodou pro důkladnou hygienu rukou před svačinou.

Na začátku letošního školního roku jsme v mateřské škole Pampeliška v pardubické příměstské části Hostovice do programu zařadili „Den jako v lesní školce“. Každou středu vycházíme s dětmi hned ráno na louky v okolí řeky Chrudimky.

