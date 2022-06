FOTO: Historické kočárky si daly sraz na vrchu s krásnými výhledy

Maximální výkony, maximální vyčerpanost v cíli, pocity štětí i zklamání medaile a ceny pro nejlepší. Když už jsem tam byl, pořídil jsem pár obrázků z kategorie dorostu a vyhlášení nejlepších mužů do 34 let a nad 35 let.

Potěšitelné bylo, že v té mladší kategorii se na krásném čtvrtém místě umístil Václav Buben a v kategorii nad 35 let Jiří Pichl dokonce na místě třetím! Pokud někdo neví, jedná se o občany naší Dolní Rovně. Občerstvení bylo na ligové úrovni. Co dodat? Hasiči jsou prostě borci!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň