Vše je v životě jednou poprvé a něco je v životě právě jen jednou. Maturita, jak se říkalo zkouška dospělosti, a s ní související maturitní ples patří do té druhé kategorie. Nejsem studentem, nejsem rodič, jehož vlastních dětí se podobné radovánky ještě týkají. Jsem však již pěknou řádku let přítelem školy, Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích. Nebojím se prohlásit veřejně, krásné a k tomu prestižní střední školy v okrese Pardubice.

Po mnoha letech se naskytla dobrá příležitost zavítat mezi mládež plnou životních ideálů na jejich maturitní ples v Ideonu dne 20. 1. 2023. Pravda, bylo nabito, jak píšu v úvodu, snad dokonce vyprodáno, ale jeden lupen na mě přesto vyšel. No a víte, jak to se mnou je. Kam jdu, mám s sebou foťák. Chcete-li alespoň pohledem nasát nádhernou atmosféru, podívat se na nádherné modely přítomných slečen i dam, nahlédněte do obrázků. Dvě maturitní třídy připravily všem zúčastněným nádherný večer. Program byl dokonalý, a to samé platí i o moderátorovi večera, kterým nebyl nikdo jiný než populární divadelní i televizní herec Josef Pejchal.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň