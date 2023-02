Tak nám zavřou pardubický pivovar. Už brzo. A tak jsem si nemohl nechat ujít exkuzi. Byla poučná. Byla s ochutnávkou. A byla i výchovně účinná. Prostě měla všechna nej. Pivovar je moderní, všechno nové, nablejskané a udržované. Ale protože ekonomika ja svinstvo, tak bude zavřen. Později zbourán a na výhodném místě postaven market, placené podzemní garáže nebo bytové jednotky. Taky by zde mohl být postaven nový městský či krajský úřad. Uvidí se.

Z HISTORIE: Pivo v ohrožení. Skončí tradice, která se píše 151 let?

Můžeme se na to podívat i jinak. Při jedné z cest jsem měl možnost podívat se do irského pivovaru Guiness. Pivovar asi dobře prosperoval, neboť vedle stávajícího pivovaru si postavil nový pivovar. A ve starém zřídil expozici. Je navštěvovaná a dává lidem náhlédnout do starých prostor pivovaru a starých pracovních postupů.

Zajímavost: Video z návštěvy irského pivovaru Guiness

Zdroj: Jaroslav Černý

Jak se dělaly sudy, je vidět na videu. Trochu moc sestříhané, ale co se dá dělat. Jedno patro je věnováno starým relikviím a upomínkovým předmětům nebývalého množství. V pátem patře je pak kruhový výčepní pult a pár stolečků k posezení. Těch je málo, nestačí návštěvnosti, a tak se sedí na zemi. Prosklením je krásný pohled na Dublin. Dobrou chuť.

Jaroslav Černý, Pardubice