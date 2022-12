FOTOGALERIE: Netradiční vánoční lípa září do tmy. Začal adventní čas

Když to vezmu při příjezdu do obce od východu, v Litětinách u zvoničky nepřehlédnutelně svítí tradiční smrk. Na Horní Rovni, u kostela sv. Kateřiny má v tomto čase tradiční místo venkovní betlém, u kterého každou půlhodinku po rozsvícení můžou kolemjdoucí z reproduktoru naslouchat nádherným českým koledám. No a než vyjedete z obce, na západním konci, v Komárově, určitě nepřehlédnete rozsvícený adventní věnec, který má průměr, odhaduji tak 3 m. Zatím na něm svítí jedna adventní světelná svíce, každou další neděli se postupně přidá další, až budou ve finále zářit všechny čtyři. Když pojedete do Dolní Rovně od Dašic, na nadjezdu dálnice si po setmění můžete povšimnout po levé ruce v Komárově osvětleného kostela sv. Petra a Pavla.

FOTO: Chlouba, poklad, svátost! Hasiči jsou hrdí na svůj nový prapor

Jedna poznámka. Pokud to rozpočet unese, „hlasoval“ bych pro větší intenzitu osvětlení, aby to bouchlo do oka na první kouknutí. Našim zastupitelům a radním bych dal pak ještě na zvážení námět, zda by podobně nevynikla v Litětinách, na druhém konci naší obce, krásně nasvícená historická zvonička. No a k tomu, kdyby ještě Sv. Petr dodal přiměřené množství třpytivého sněhu (třeba až kolem Vánoc), pohodová atmosféra by byla téměř dokonalá i v této blbé době… Hezký adventní čas všem!

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň