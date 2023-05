Na třídě Míru opět panuje čilý stavební ruch. První myšlenka, která šla panu Jaromíru Pýchovi hlavou, byla tato: „To to nemohli udělat pořádně již v roce 2015? Tomu nerozumím." Děkujeme za příspěvek.

Třída Míru. | Foto: z archivu Jaromír Pýchy

Jelikož jsem z vesnice, nechodím v Pardubicích každý den do centra. Nyní mě tam vítr trochu náhodou po čase zavál a byl jsem překvapen, že na třídě Míru se zase kope! Pár obrázků jsem si cvaknul.

Fotil jsem tam totiž i v roce 2014 celkovou rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2015, slavnostní otevření proběhlo 1. 4. 2015. Jsme o pouhých osm let dál a ono se kope to samé znovu. První myšlenka, která mi šla hlavou, byla tato: „To to nemohli udělat pořádně rovnou z jedný vody již v tom roce 2015? Tomu nerozumím."

Začal jsem hledat na internetu, zda najdu nějaké obrázky z předchozích stavebních úprav. Něco jsem našel, včetně toho, jak dnešní třída Míru vypadala, jaké ve své dlouhé historii nesla názvy. Pokud vás to zajímá, koukněte.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň