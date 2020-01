Fotbalisté v Rovni a jejich věrní příznivci se radují z toho, že se v loňském roce vrátili na svou vrcholovou scénu, kterou je okresní přebor. Tříkrálový koncert, který uspořádala v sokolovně 5. ledna obec Dolní Roveň společně se ZUŠ Karla Malicha v Holicích, tak to byla, sportovně řečeno, Evropská liga v Dolní Rovni!

Koncert v Dolní Rovní. | Foto: Jaromír Pýcha

Kontrabasový kvartet The Pink Elephants nastoupil do koncertu značně posílen, stejné platí i o dechovém orchestru ZUŠ Karla Malicha v Holicích BaŠaPa, který má své kořeny právě v Dolní Rovni. Tak jako mají úspěšné fotbalové týmy své hvězdy a lídry, mají je i tato kulturní tělesa. Namátkou lze jmenovat Roveňáky Františka Machače staršího, Františka Machače mladšího (ředitel ZUŠ v Holicích) či Petra Pavíčka. Co dodat závěrem? Krásná tradiční akce v krásném prostředí sokolovny, o kterou pečuje obec. Já tam byl a pár obrázků i pro Vás jsem pořídil. Jako důkaz toho, že nejen fotbalem žije naše roveňská veřejnost.