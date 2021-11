Základní školu a Praktickou školu Svítání v Pardubicích, která se věnuje handicapovaným dětem a mladým lidem, navštívili dva východočeští medialisté, paralympionici z Tokia 2021 – Adam Peška z Rohovládovy Bělé (zlato, boccia) a Jiří Suchánek ze Zdechovic (bronz, stolní tenis). V zaplněné tělocvičně proběhla s medailisty beseda, poté si nejen žáci školy mohli vyzkoušet jejich sportovní disciplíny. Boccia je sport podobný pétanquu a je určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Stolní tenis neboli ping-pong všichni známe.

Více o sportu boccia

Je to sport, který na mezinárodním poli hrají sportovci, kteří jsou z důvodu svého postižení na vozíku a je jedním ze dvou sportů, které nemají ekvivalent na olympijských hrách (druhým sportem je goalball). Bocciu hrají jednotlivci, páry nebo týmy se třemi hráči. Všechny disciplíny hrají zároveň ženy i muži. Boccia je hra o strategii a přesnosti, cílem hry je umístit kožené míčky, červené nebo modré, co nejblíže cílovému bílému míčku (jack). Každý hráč má 6 míčků na „end“ a každý „end“ je limitován časem, hraje se na 4 endy (týmy na 6 endů). Vítězem je hráč, nebo tým, jejichž míčky jsou umístěny nejblíže k bílému míčku. Pro závodní účely jsou sportovci klasifikováni do tříd dle jejich typu postižení.

Luboš Jeníček