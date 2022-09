Minulý rok, hned začátkem července, jsem se byl podívat v rámci dne otevřených dveří v Horní Rovni na přístavbu základní školy. Dnes, tj 27. 8. 2022 byl zase den otevřených dveří v rekonstruovaných prostorách bývalých dílen ZŠ, které jsou předělány a připraveny pro Včeličky, děti mateřské školy. Rekonstrukcí dojde k potřebnému navýšení stávající kapacity školky. Co určitě stojí za zmínku, s rekonstrukcí se začalo v dubnu letošního roku a vše, včetně veškerého papírování kolem, je hotovo. Kdo v poslední době něco málo budoval určitě ví, proč o tom mluvím a co to obnáší.