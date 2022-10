FOTOGALERIE: Zeleňák je opravený, Červeňák chátrá

Kohnův most či též Zeleňák je most přes řeku Chrudimku, který se nalézá v prostoru bývalého armádního cvičiště 1. železničního pluku v Pardubicích a byl opraven. A vedle most Červeňak, který bohužel chátrá. Za fotografie děkujeme paní Haně Bedzírové.

Oblast u řeky Chrudimky v Pardubicích. | Foto: Hana Bedzírová