V této obci, která má kolem 140 obyvatel, je vybudován nový sportovní areál a jsou obnovovány staré tradice, třeba hraní kuželek v místní hospodě.

V roce 2017 obec dostala znak – v zeleném štítě nad trojitou stříbrno-modrou vlnovkou stříbrná ženská hlava se zlatými vlasy, po stranách zlaté klasy.

V borových lesích v okolí obce se za války těžila pryskyřice pro německý průmysl. Dělníci pod dozorem dohližitelů zbavovali kmeny hrubé kůry do výše dospělého člověka. Tak vzniklo tzv. okénko. Taková okénka byla na silném stromě až tři. Kůra mezi okénky byla ponechána, aby strom nezahynul. Na jaře se v okénkách vyřízly zářezy ve tvaru V. Jak se strom probouzel, stékala pryskyřice z jednotlivých ramen do středu a odtud do připravené nádobky. Z nich se pak přelévala najímaná tekutina do větších nádob a posléze do velkých sudů, které byly odváženy do továren k dalšímu zpracování. Poškozené stromy jsou v okolních lesích k vidění dodnes.

Znáte už jméno obce? Hlasovat můžete v nevýherní anketě.

Odpověď na hádanku z 5. února:

Pardubická restaurace z historické fotografie se jmenuje U Josefa.