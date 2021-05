,,Mezi lidmi i personálem jsem pozoroval jen a jen pozitivní náladu. Každý, stejně jako já, se již asi těší do hlediště divadel, na tribuny stadionů či na letošní báječnou dovolenou," referoval čtenář po návštěvě očkovacího centra v Pardubicích.

Očkovací centrum sídlí v bývalé reálce. | Foto: Jaromír Pýcha

Nedám se očkovat, říkal jsem někdy před deseti měsíci. Člověk však míní a čas mění. Minulou středu to pískli pro věkovou kategorii 55 plus a já se hned registroval a tento pátek jsem v budově Krajského úřadu, sále Jana Kašpara v Pardubicích, absolvoval již první dávku očkování. Proč? Protože nic jiného nám vlastně nezbývá. Pravidelné šťourání v nose, dříve dokonce dvakrát týdně, mě už fakt nebaví, představa, že pokud si budeme chtít dovolit někam zajet na dovolenou, tak ani náhodou bez testu, s kulturou i sportem je to obdobné.