Motokrosová trať u Holic o víkendu patřila gladiátorům, sešlo se jich téměř 1500. Poprvé se závod Gladiator Race na tomto místě uskutečnil již v roce 2014.

Gladiator Race v Holicích. | Foto: Jaromír Pýcha

Povídala Holka s mikrofonem čtenáři reportérovi, jestli by se nechtěl podívat o víkendu na motokrosovou trať v Poběžovicích, že se tam konají od pátku do neděle závody všech možných kategorií seriálu Gladiator Race 2024. První závod se na této trati konal před deseti lety, to znamená v roce 2014! Proto ten letošní ročník si s sebou nesl dovětek "Návrat ke kořenům".

Tak jsem tam v sobotu vyrazil, samozřejmě s foťákem. No a když se potkala Holka s mikrofónem se Čtenářem reportérem, co z toho mohlo vzniknout? Tušíte správně. Komentovaná reportáž respektive fotoreportáž ze super akce, super účastníků. V pravé poledne startoval závod hlavní kategorie mužů. Tomu předcházel již v pátek noční závod a v sobotu dopoledne závody dětských kategorií. Následovaly další kategorie, ženy, dívky, open kategorie, dvojic a na pořadu je i závod páníčků a jejich psů.

Závodníků se sešlo v Poběžovicích téměř patnáct stovek! Co jsem měl možnost zhlédnout, musím uznat, náročné to bylo. Perfektně zorganizované, vše klapalo jak mělo, prostě jako švýcarské hodinky (nebo švýcarský hokejky!?).

Uvědomil jsem si krutou pravdu. Kdybych já osobně vstoupil do bahnitého koryta, již nikdy bych z něj nevystoupil. Možná za stovky let, ve formě hnědého (nebo černého!?) uhlí…

A moderátorka závodu Michaela Knížková Trnková? Opět byla skvělá, přátele! A když už jsem tam byl, co myslíte? Samozřejmě běžeckou soupravu jsem nevytáhl, ale foťák jo. Takže zase jsem fotil. I pro vás. Výsledky jednotlivých kategorií? Ty sem nepíšu, vyhrál každý, kdo doběhl.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

Zpráva od organizátorů závodu

Motokrosová trať v Holicích o víkendu patřila Gladiátorům, sešlo se jich téměř 1500. Poprvé se na motokrosové trati závod GLADIATOR RACE uskutečnil v roce 2014. Jedná se o překážkový závod (OCR), kde účastníci překonávají, balanční, silové ručkovací i přírodní překážky jako prudké výběhy a seběhy a také bláto. A právě tím je motokrosová trať v Holicích-Poběžovocích mezi závodníky OCR přímo proslulá. Holické dobrodružství začalo v pátek nočním závodem. Za svitu čelovek se na trať dlouhou 4km km s 22 překážkami vydalo 132 závodníků. Nejrychlejším mužem na trati byl Lukáš Beran (#GLADIATORRACETEAM). Nejrychlejší ženou byla Tereza Tocháčková (Barbarian Extreme Team).

Sobotní den začal dětskými závody. Na start se postavilo 402 malých gladiátorů. 208 jich bylo ve starší věkové kategorii KIDS II 10-15 let. Tito gladiátoři zdolávali trať dlouhou 2 km s 20 překážkami. Mladší děti ve věkové kategorii 6-9 let závodili na trase dlouhé 1 km s 13 překážkami závodilo jich 125. Tu samou trať si vyzkoušelo i 69 účastníků v kategorii FAMILY. Kde si hravou trať mohou užít i ty nejmenší děti společně se svými rodiči.

Hlavní závod odstartoval za pravého poledne a na trať se ve vlnách vydalo více než 560 gladiátorů. Na závodníky čekala trať dlouhá 6,5 km a 37 překážek. Nejrychlejšími byli Marek Míl a Zuzana Šašková (oba#GLADIATORRACETEAM) O půl druhé organizátoři začali startovat nezávodní tzv. OPEN vlny závodníků. Ty doprovázely před startem každé vlny soutěže o kloubní výživu Kamzík. Na závodníky čekalo 37 překážek. Na Barum wall i INOV8 wall měli možnost otestovat svůj strach z výšek. Na Insportline chains zas svoji sílu při nošení lodních řetězů a nechyběl ani test úchopu v rukách na překážkách od firmy Toroz. Velkou překážkou byly i bahenní úseky.

Při nedělním klání trať otestovalo 206 dvojic se svým psem. Trasa nočního závodu doznala změn, aby překážky mohli sdolávat i čtyřnozí parťáci. Pejskům se dostávalo stejné pozornosti a komfortu jako lidským závodníkům. Měli možnost navštívit například Fitmin Pestauraci, kdy jídla připravovaná právě pro pejsky vypadala jak z kuchyně Michellinských restaurací.

Celý závodní víkend byl zakončený závodem typu RUN - tedy kratší vzdálenost 4 km a lehčí překážky. Zde se na start postavilo 158 závodníků a nejrychlejšími z nich byli Kristián Šiška (SK judo Kladno) a Tereza Tocháčková (Barbarian Extreme Team). Další gladiátorské klání se uskuteční 15.6. 2024 v Třebíči, která závodníkům nabídne úplně jiný terén a podmínky pro závod. Kulisami pro něj budou významné památky UNESCO.