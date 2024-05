Ale Gladiator Race není jen o běhání a překážkách. Celý víkend bude provoněný historií, adrenalinem a soutěživostí.

Gladiator Race. | Foto: archiv pořadatelů

Závod Gladiator Race se vrací na místo svého vzniku, na motokrosovou trať do Holic.

GLADIATOR RACE HOLICE 2024 TERMÍN: 24. - 26. 5. 2024

Tisková zpráva pořadatelů: Vrátit se tam, kde všechno začalo. To je cesta zpět ke kořenům. A právě to přináší letošní Gladiator Race v Holicích. Tradiční motokrosové okruhy se opět stanou arénou pro tento legendární závod, který si budeš pamatovat navždy. Poběžovická kotlina bude svědkem souboje neohrožených běžců proti přírodním i umělým překážkám, proti prudkým výběhům a seběhům, proti vodě a nekonečnému bahnu. Trasa tohoto intenzivního závodu nabídne nejen kontaktní souboje se soupeři, ale také pestrou škálu překážek, které Tě čekají na každém kroku. Každý úsek tratě, Ti přinese novou výzvu a nutnost překonat své limity. Nabídka tratí je i tentokrát velmi pestrá. ORIGINAL, RUN, NIGHT nebo tradiční KIDS.

A pro ty, kteří nechtějí nechat doma ani svého čtyřnohého parťáka, je tu překážkový závod pro běžce a psy, DOG. Pořádně si utáhněte tkaničky, legenda se vrací domů! Do bahna na motokrosovou trať plnou zatáček a prudkých výběhů. Do bahna hustého tak, že by se dalo krájet.

Ale Gladiator Race není jen o běhání a překážkách. Celý víkend bude provoněný historií, adrenalinem a soutěživostí. Přidej se k nám a staň se součástí tohoto legendárního závodu, který se vrací domů, na motokrosovou trať, do Holic.

Závody Gladiator Race jsou náročné samy o sobě. Vyžadují odvahu, sílu, rychlost i vytrvalost. Stejně jako vlastnosti antických gladiátorů. Ne vždy vyhraješ, ne vždy bude úspěšný, ale vždy musíš porazit a překonat sám sebe. A jen když přijmeš tuto výzvu znovu a znovu, tak se vydáš na “Cestu, která Tě změní.”

Doplnění

Přátelé, text výše je oficiální tisková zpráva. Z ní se dozvíte vše podstatné. Respektive skoro vše. Není tam zmíněno to, že celou akci bude moderovat skvělá holka s mikrofonem, Michaela Knížková Trnková. Tuto milou a usměvavou reportérku jsme mohli ještě nedávno vídat na televizních obrazovkách při reportážích z Vysočiny. My z Dolní Rovně na ni vzpomínáme jako na skvělou komentátorku slavnostního fotbalového zápasu, ve kterém nastoupil dne 18. 9. 2022 tým TJ Sokol Roveň proti SIGI Teamu. Já a mně podobní z Dolní Rovně zároveň vyhlížíme startovní listinu, zda v Holicích někdo od nás opět bude závodit. Pro zajímavost uvedu, že v minulosti se těchto závodů zúčastnil například Václav Buben (startuje i v závodech hasičského sportu - viz foto) nebo Michal Dušek. Z archivu organizátorů přikládám i ilustrační obrázky, které jsem si dovolil doplnit o pár fotek z mého archivu.