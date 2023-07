Ve Strašově na Pardubicku se uskutečnila tradiční gulášiáda. Vařilo se v kotlíku na otevřeném ohni.

Gulášiáda ve Strašově 2023. | Video: Jaroslav Černý

8. července se konala gulášiáda ve Strašově.

Jedu, jedu, křižovatka, zatáčka, objíždím kolo s jezdcem a jedu lesem a v něm prudce doleva … a jsem tam. Obec Strašov, v kulturním areálu je můj cíl. Je vidět, že postavit a udržovat si kultutní areál je na "vesnici" daleko snažší než ve městě. Je tady fakt pěkně.

Lidi jenom s úsměvem jeden pro druhého. Vypadá to, jakoby se jeden z druhým znali. Trošku extravagantního oblečení, ale vše je podřízeno počasí. Je vedro, ale dostatek stínu to odpoledne činí přijatelným. A i ty úsměvy, samozřejmě. Všech dvanáct soutěžních stanovišť je od dvanácté hodiny v plné práci. Vaří guláš. Cílem je co nejchutnější. Je o tom soutěž. Kdo vyhraje?

Až na konci soutěže se zjistí, že budou odměněni všichni. A návdavkem ještě vox populi, kdy lidé přidělí svoje hlasy třem nejlepším guláškům. A mezitím taneček mažoretky. Dorazili i znalci moravských vinohradů se svým produktem. Vyvrcholením bylo dvojí vystoupení taneční skupiny Country baby. Teda původně jsem si myslel, že … je to taková zábava, místí dětičky zatančí pár tanečků. Nevědomost hříchu nečiní. Country baby se čtou "kántry baby" a jak se předvedly, baby umí. Známé melodie a k tomu parádní kroky dobře okrojovaných děvčat.

A jak tak odpoledne plynulo, obsluha občerstvení se tužila, co to šlo. Žádný prostoj, podávací okénko v plné permanenci.

A kdo byl první? Ten, co si odnesl jako výhru gril, což přijal s radostí. Ten, kdo skončil na druhém místě, dostal jako cenu soudek piva. Takový je život.