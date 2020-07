Požární útok je oblíbená hasičská disciplína, je často označován jako „královská disciplína“.

Požární útok | Foto: archiv Věry Nutilové

Jejich úkolem je v co nekratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice, doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 90 metrů a trefit se do nich proudem vody. Existují soutěže, kde jedinou disciplínou je práce požární útok. Soutěžní tým má 7 členů, soutěží muži, ženy i mladí hasiči, kteří jsou členy SH ČMS nebo hasiči profesionálními. Důležitá je dokonalá souhra jednotlivých hasičů, protože každý má svůj konkrétní úkol. Strojník obsluhuje čerpadlo a napojuje na něj první savici , „košař spojuje savici s košem, dalšími v týmu jsou spojkaři, béčkači, obsluha rozdělovače, proudaři napojují hadice C a běží k terčům a naplňují je vodou. Družstvo startuje na zvukový nebo jiný pokyn startéra. V požárním útoku se pořádá nemálo ligových soutěží. Jedná se o série soutěží pořádaných v průběhu sezony na celém území republiky. Pravidla mohou být oproti pravidlům postupových soutěží, upravena.