Hasiči z Dolní Rovně. | Foto: Jaromír Pýcha

Pokud nechodíte pravidelně na stránky obce Dolní Roveň, mohla by vám uniknout zajímavá zpráva. Proto jí touto formou předávám dál a budu se společně se všemi čtenáři těšit na slavnostní večer, který má dne 16. prosince 2020 přenášet Česká televize. Patronkou ankety, v letošním roce desáté v pořadí, je mimo jiné zpěvačka Ilona Csáková. Z webu obce Dolní Roveň: "Jednotka dobrovolných hasičů Dolní Roveň byla, na základě vyhodnocení odbornou porotou, oceněna jako JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROKU 2020. Zároveň se JDH Dolní Roveň umístila mezi třemi prvními v anketě Dobrovolní hasiči roku. Vyhlášení výsledků ankety a určení konečného pořadí proběhne 16. 12. 2020 při slavnostním vyhlášení v brněnské Zoner Bobyhall. Našim dobrovolným hasičům gratulujeme a děkujeme všem, kteří pro naše hasiče v anketě hlasovali." Co dodat? Snad by se hodilo oprášit slova klasika: „Vám poděkování a lásku Vám, kéž zněly by jak zvony!“, vy holky a kluci hasičský, nejen z Dolní Rovně, ale z celé republiky!