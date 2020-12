„Byl to skvělý večer! Vyhlášení vítězů Ankety dobrovolní hasiči roku. Všem oceněným gratuluji. Děkuju všem účinkujícím za skvělá vystoupení. Monice Absolonové, Báře Basikové, 4 Tenorům, Kristýně Kmentové Romanovi Horkému a Kamelotům“, přečetl jsem za vás dne 17. 12. 2020 na facebooku zpěvačky Ilony Csákové, která je společně s Ondřejem Vetchým a Petrem Rychlým patronem této akce. V pořadí desátý ročník, nad kterým převzalo záštitu mimo jiné Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, byl zakončen vyhlášením vítězů na slavnostním večeru v Bobyhall v Brně dne 16. prosince 2020.

Historického ocenění se dočkala i jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Roveň, pro niž byl obrovským úspěchem již postup mezi finálovou pětici jednotek oblasti východ Čech, který byl dán vyhodnocením podkladů odbornou porotou. Vítěze z postupující pětice za každou oblast následně již určilo hlasování veřejnosti. Konečné výsledky nebyly do poslední chvíle známé. Do Brna však měli na slavnostní večer jet již pouze první tři z každé oblasti a kategorie. Když přišla pozvánka do Dolní Rovně, bylo jasné, že naši dobráci na pomyslné bedně chybět nebudou! Streamový přímý přenos byl k vidění prostřednictvím internetu na Fire TV a diváci by měli mít ještě možnost zhlédnout jej rovněž ze záznamu na ČT. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Dolní Rovně byla představena videozáznamem z jejich nasazení při povodni, která vytopila Dolní Roveň dne 29. 6. 2020.

Moderátor večera při vyhlašování výsledků oblasti východ Čech začal prvním místem. To obsadili s počtem 714 hlasů hasiči ze Smržovky. Ale pozor! Hned krásné druhé místo obsadila jednotka z Dolní Rovně s celkovým počtem hlasů 692! Třetí místo patří dobrovolným hasičům z Kostelce nad Orlicí s počtem 689 hlasů. Jak můžete vidět, rozestupy mezi prvním, druhým a třetím byly doslova „o prsa“. Doufám, že se neurazí krásné vystupující zpěvačky, když dodám ne o jejich, ale o prsa školačky první třídy základní školy… Šek za druhé místo v hodnotě 55 000,- Kč převzal v Brně starosta SDH obce Dolní Roveň pan Josef Honzů a velitel jednotky SDHO Ing. Tomáš Kubín. S tím si ještě domů přivezli věcný dar v podobě motorové pily Husqvarna, radiostanici Hytera a LED reflektor. Paráda, hasiči z Dolní Rovně byli po právu oceněni, poděkování jim patří za jejich dobrovolnou práci, obětavost i vzornou reprezentaci Dolní Rovně, okresu a zároveň celého Pardubického kraje! Slavnostního večera se zúčastnila i starostka Dolní Rovně paní Iva Vinařová, neboť právě obec je zřizovatelem Sboru dobrovolných hasičů obce.

Jak paní starostka hodnotí krásný výsledek? Cituji: “Jednotka z Dolní Rovně podala přihlášku do ankety zhruba čtrnáct dnů po ničivé povodni, která nás krutě v červnu postihla. Anketa je rozdělena do kategorie sbory a jednotky. Soutěž sborů je zaměřena na celoroční činnost, kdežto kategorie jednotek na konkrétní zásah, na konkrétní nasazení v daném roce. Úspěch je to obrovský a musím zdůraznit, že i zasloužený. Atmosféra slavnostního vyhlášení byla nádherná a přes epidemiologická omezení i důstojná. Děkuji našim hasičům za jejich obětavost, spolehlivost i vzornou reprezentaci naší obce a její zviditelnění. Jsem na ně hrdá, stejně tak jako naši občané. Získali pro svou další práci věcné dary i peněžní dar, který je účelově určen na rozvoj a podporu hasičské činnosti jednotky na pořízení vybavení a materiálu souvisejícího s posláním a činností jednotky. Všem hlasujícím bych i já chtěla touto cestou moc poděkovat za hlasy zaslané pro naši jednotku. A ještě si nemohu odpustit jednu poznámku, budu strašně ráda, pokud šikovní hasiči i hasičky budou moci vyvíjet jiné prospěšné aktivity, že se nám taková povodeň dlouho nebude opakovat. Věřím ve vstřícný přístup Povodí Labe s. p. při údržbě vodních toků u nás. Dále i tomu, že Ministerstvo dopravy a ŘSD intenzivně v dohledné době dořeší problematický odvod vody kanalizací z nové dálnice tak, aby neohrožovala naše obyvatelstvo. Současná frekvence a intenzita přívalových dešťů je totiž úplně jiná než v době přípravy projektové dokumentace někdy před 15 lety… “

Velitele jednotky, Ing. Tomáše Kubína jsem se zeptal na to, co pro něho a členy SDH v Dolní Rovni ocenění znamená. Uvedl: „Je to pro nás opravdu veliké ocenění dobré práce jednotky, která ukázala, že když je třeba, umí naplnit heslo našich hasičských předků „Sobě u cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“. A zároveň velký závazek do budoucnosti. Toto ocenění za zásah při povodních sice přebrala naše jednotka, ale velký dík patří všem zasahujícím jednotkám a hlavně občanům obce Dolní Roveň, kteří neváhali a přispěchali na pomoc chránit hodnoty svých sousedů. Ještě na závěr se vracím k počtu zaslaných hlasů. Pokud jste i vy, vážení čtenáři, poslali dobrovolným hasičům z Dolní Rovně svůj hlas, patří i vám obrovské poděkování, i vy jste se podíleli na jejich triumfu. Pokud jde o výše zmíněná tři ministerstva, doufejme, že skutečně nebudou spoléhat jen na obětavost a spolehlivost našich holek a kluků hasičských, ale ve vzájemné spolupráci se po své linii dohodnou a pomohou dodatečně dořešit odvod vody z nově budované dálnice způsobem, který neohrozí naši krásnou vesnici střediskovou! Já v Brně nebyl, takže jsem pro vás žádné obrázky nepořídil. Ale byli tam jiní šikulové, pořídili pár nezbytných obrázků pro archiv a byli ochotni je ukázat i vám. Vážení čtenáři, podívejte se na fotky, užijte si v rámci možností klidné svátky, dejte pozor na svíčky, prskavky, červeného kohouta a hlavně, buďte pevně zdrávi.

Jaromír Pýcha