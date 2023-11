Hasičky Sboru dobrovolných hasičů Horní Roveň se mají čím chlubit. Letos se zúčastnily 23 závodů a dařilo se jim.

Hasičkám z Horní Rovně se daří. | Foto: Jaromír Pýcha

Když se holky pochlapí, tak soupeřky potrápí. O tom, že hasičský sport nabírá na stále větší popularitě, není pochyb. To, že baví dobračky z Horní Rovně, o tom už vůbec ne. Že se jim daří, a že se mají čím chlubit, to však, aby z nich jeden tahal jako z chlupaté deky. Jedna z místních nadšených dívek, Michala Hrochová byla naštěstí ochotna něco o činnosti družstva žen SDH Horní Roveň přeci jenom prozradit. Pokud to zajímá i vás, vážení přátelé, klidně můžete číst dál.

Michaela Hrochová uvedla, cituji: „Letos jsme se zúčastnily celkem 23 závodů. Tří soutěží Hasičské pardubické ligy, deseti kol Chrudimské ligy a dále sedmi kol Summer Night Cupu a k tomu ještě dalších pohárových soutěží. A jak jsme v těchto soutěžích dopadly? Staly jsme se: 1) druhými vicemistryněmi Hasičské ligy Chrudimska 2) druhými vicemistryněmi Summer Night Cupu (z celkově 23 zúčastněných týmů žen) 3) vybojovaly jsme 1. místo v soutěži O pohár starosty obce Dolní Roveň 4) získaly jsme 3. místo v Superpoháru hejtmana Pardubického kraje Kromě sportovních výsledků se těšíme z pořízení nové požární stříkačky PS 1.9 od Ing. Karla Gáby, na jejímž financování se podílela Nadace Agrofest. Štědrá částka nám pomohla k splnění našeho snu, věříme, že nás to bude motivovat a posune nás to ještě výš a dál. Budeme se maximálně snažit, trénovat a vyhrávat. I touto cestou bychom chtěli Nadaci poděkovat, že nám takto pomohla.“

Co dodat? Byl jsem se letos na závodech v Dolní Rovni podívat, nasazení všech soutěžících bylo maximální, pro diváky to byla atraktivní podívaná, nejen na týmy žen, ale samozřejmě i na jejich mužské kolegy. Svatý Florián, patron všech hasičů by měl určitě radost. Jen tak dál, děvčata!