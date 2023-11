Jak udržet hraní hazardních her pod kontrolou a nezničit si život? Ve středu 8. listopadu od 14 hodin si zájemci mohou poslechnout besedu o zodpovědném hraní v adiktologickém centru Laxus v Pardubicích v ulici Jana Palacha.

Hazard na internetu. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Od 6. do 12. listopadu se koná již třetí ročník Týdne zodpovědného hraní. Zaměří se na osvětu, prevenci a možnosti léčby rizikového hraní. Projekt si klade za cíl informovat co největší množství lidí o tom, jak udržet hraní pod kontrolou. Na programu se již tradičně podílí partneři projektu, adiktologická centra a odborníci. Prostřednictvím osvětové kampaně, webinářů i osobních setkání se společně postarají o to, aby širokou veřejnost inspirovali k zodpovědnějšímu přístupu v hazardu a nasměrovali je, kde hledat pomoc.

Týden zodpovědného hraní je každoročním vyvrcholením a zintenzivnění edukativní části projektu, který spadá pod Institut pro regulaci hazardních her. Ve spolupráci s terapeutickými centry je připraven program pro hráče, hráčky a jejich blízké. Jedním z letošních témat bude i život s rizikovými hráči a možnosti léčby.

Designové trhy se vrací do mlýnů. Nakoupit můžete v pátek a v sobotu

Součástí programu budou mimo jiné dny otevřených dveří terapeutických center, besedy, webináře, ale i přednáška Sám sobě koučem, na které vystoupí uznávaní odborníci Marian Jelínek a Vít Schlesinger. Ti na přednášce v Praze představí praktické tipy na to, jak být vnitřně spokojení, pracovat s emocemi, ale i strachem.

„První dva ročníky nám ukázaly, jak důležité je mít možnost předat informace o zodpovědném hraní široké veřejnosti. Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit, že víte, kam se může třeba váš kamarád obrátit o pomoc. Nebo, že ho můžete nasměrovat k nastavení limitů. Víme, že právě tyhle věci jsou pro prevenci rizikového hraní důležité,“ říká manažerka projektu Zodpovědné hraní Petra Šebo.

Děkujeme Pardubicím, říká Macháček o listopadovém koncertu Mig 21

„Cílem už třetího Týdne zodpovědného hraní je posunout tuto hranici ještě dál. Letos se budeme věnovat tématu jak na život s rizikovým hráčem, ale třeba i tomu, jak být koučem sám sobě a pracovat se svými emocemi. Chceme ukázat, že svůj život si můžete řídit, a že existuje spousta záchranných brzd, za které můžete zatáhnout. Všechny je najdete u nás na webu,“ dodává.

Listopadové akce se už tradičně zúčastní řada partnerů projektu Zodpovědné hraní včetně adiktologických center, která budou pořádat aktivity ve svých regionech.

Zdroj: archiv LaxusZapojí se například Společnost Podané ruce, která připravila sérii podcastů, ale také Prevent 99, Portimo, Modrý kříž, Sananim, Poradna pro nelátkové závislosti Kraje Vysočina, Laxus, Renadi a další. Během celého týdne bude zároveň na čísle +420 777 477 877 k dispozici nonstop Linka pomoci projektu Naberte kurz, kterou celoročně provozuje Společnost Podané ruce za finanční podpory projektu Zodpovědné hraní.

Klára Huvarová

Mohlo by vás zajímat: Pardubice mají problémy s potkany. Radnice vyzývá k akci

Zdroj: YouTube Lucie Šárovcová