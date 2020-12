Dětskému domovu v Holicích se podařilo sehnat dobrovolníky na doučování. Přišli ze škol, ale několik lidí se přihlásilo se i na výzvu na Facebooku. V domově teď pomáhají.

Výuka v době covidu. | Foto: Ilustrační/archiv Nadace Terezy Maxové

Současná situace a opatření spojená s pandemií covid-19 se dotkla všech domácností, asi nejnáročnější je pro rodiny s dětmi, které jsou školou povinné. Rodiče se stali učiteli a tráví s dětmi hodiny při učení a domácích úkolech. Podobná situace se odehrává i v dětských domovech. Jen zde na jednoho vychovatele připadá třeba i osm dětí. Jak situaci v dětských domovech zvládají děti a jak vychovatelé? Čím se liší druhá vlna od té první? V rámci programu Rozjedu to! proběhl dotazníkový průzkum v dětských domovech, do kterého se zapojilo přes 60 dětských domovů z celé ČR. Jeho cílem bylo zjistit aktuální situaci a potřeby dětí a domovů, které díky svým dárcům a partnerům může Nadace Terezy Maxové zmírnit. „V rámci projektu Rozjedu to pomáháme adresně a konkrétně, financujeme doučování dětí a nad rámec tohoto programu jsme dodali i technické vybavení, jako jsou notebooky, tonery nebo tiskárny. Kde chyběly vitamíny, dezinfekce nebo čističky vzduchu, tak jsme je domovům zajistili. Naším přáním je usnadnit situaci dětem, ale také vychovatelům, pro které je tato doba extrémně zátěžová,“ říká ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová. Dobrovolníky na doučování se podařilo sehnat v dětském domově v Holicích. „Na základě spolupráce s krajským úřadem se nám přihlásily paní vychovatelky ze Střední pedagogické školy Litomyšl a další školská zařízení v kraji, například Gymnázium Holice, Střední škola Automobilní Holice a další). Několik dalších lidí reagovalo a přihlásilo se i na výzvu na Facebooku. Chodí každé ráno od 8.30 do 14 hodin. Tím se vychovatelům ulevilo a nejsou v takovém napětí jako na jaře. Děti díky pomoci dobrovolníků lépe zvládají plnění úkolů. Rád bych poděkoval všem, kteří se nám do zařízení přihlásili,“ říká ředitel domova Jaroslav Doušek.