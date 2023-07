Také mnozí Pardubáci se v sobotu vypravili na akci Balóny nad Chrudimí. Sledovat přípravu balónů k letu a jejich ladný start je zážitek. Podívejte se na video a fotografie.

Balóny nad Chrudimí 2023. | Video: Jaroslav Černý

Balóny nad Chrudimí

Je sobota podvečer. Počasí se nějak divně chová. Bude akce, nebude akce? Aviatici se však sjíždějí. Nějakou dobu postávají, mezi sebou se dohadují, vypouští testovací balónky. Na mobilech rozjíždějí aplikace obrazující povětrnostní situaci.

A najednou je v dálce na obloze vidět konkurenční balón. Jako by to byl povel k započetí akce, na kterou se přišlo podívat hodně lidí. Je rozhodnuto. Vytahují se složené balóny, startují fukary a naplňování balónů horkým vzduchem začíná. Všech sedm balónů se připravuje k letu. A mezi nimi se proplétají diváci, maminy s kočárky a každý na mobil si všechno zblízka fotí. Je to paráda.

Za půl hodiny se první balón vydává na svoji pouť vzduchem. A vzápětí další a další. Doprovodné ekipy nakládají fukary a další zbylé propriety. Brzo naberou směr předpokládaného přistání. Letos se to větrům povedlo a balóny nabraly směr nad Chrudim a tak Chrudimákům bude stačit pootočit hlavy vzhůru a balóny zahlédnou.