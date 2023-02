V zámeckém parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí roste okrasná rostlina hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla). Kvete bohatými květenstvími, jejichž barva je závislá na kyselosti půdy. Chová se tedy jako lakmusový papírek. Na pokusy s ním si určitě pamatujeme všichni ze školy z hodin chemie. Papírek smočený octem zmodrá, v roztoku sody zrůžoví a v silnějších kyselinách zčervená. Přesně tak je to s květy hortenzií: v alkalických půdách (vápnitých) se květy zbarvují do růžova a v kyselých půdách se zbarvují do modra. Hortenzie jsou o krásné a dekorativní rostliny s velkými, zaoblenými listy. Květenství jsou nejčastěji kulovitá nebo polokulovitá a květy v nich jsou většinou čtyřčetné, někdy pětičetné. Pěstují se v řadě kultivarů, květy jsou vždy sterilní. Plodem hortenzií jsou tobolky.