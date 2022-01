Nelekejte se titulku. Mírová situace v Dolní Rovni stále trvá. To jen, že se dne 9. 1. 2022 uskutečnil v sokolovně v Dolní Rovni tradiční Tříkrálový koncert ve spolupráci obce Dolní Roveň a ZUŠ Karla Malicha v Holicích (dále jen „ZUŠ“).

Fotbalovým žargonem, Evropská liga zavítala do Rovně! První poločas koncertu nadnárodní úrovně odehrál smyčcový orchestr ZUŠ pod taktovkou šéfdirigenta, kterým nebyl nikdo jiný než sám ředitel ZUŠ, pan František Machač III., rodák z Dolní Rovně. Tento soubor mimo jiné získal prestižní cenu Concerto Bohemia 2020 a díky tomu se jeho mentorem stal pan Radek Baborák, přední český hornista! Tak to je ta bomba! Díky tomu se tento smyčcový soubor chystá i na koncert v rámci koncertů Smetanovy Litomyšle 2022!!

Druhý poločas patřil dechovému souboru BaŠaPa, pod vedením pana učitele Lisého. Další super paráda, kterou měla tu čest zažít sokolovna v Dolní Rovni. Zazněly různé hity, ale melodie z Ledového království, irské skladby z filmu Titanic, melodie z díla Spartakus a v neposlední řadě Škoda lásky, sorry to nemělo chybu. Tak jsem si tak říkal, asi je docela dobře, že Fanda Machač III., dnes ředitel ZUŠ zanechal fotbalu, se kterým by se plácal maximálně v okresních dědinách, ale dal se plně profesně na uměleckou dráhu, kterou mu vytýčil Franta Machač II. a dobývá slávy na scénách v celé republice!

Všichni účastníci této akce měli radost z toho, že se jablko zase neodkutálelo vůbec daleko a že na pódiu mohli vidět vystupoval i Fandu Machač IV. Krásná akce, resp. tradičně krásná akce a my, posluchači se již nyní těšíme na konec letošního roku. Pan ředitel ZUŠ, František Machač III. totiž přislíbil, že před Vánocemi do Rovně přivezou tradiční „rybovou“. Super! A kdo ví, zda v té době nebudou mít před nějakou uměleckou cestou do Evropy…

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň