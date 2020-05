S ohledem na aktuální stanoviska vlády je zjevné, že počet účastníků na kulturních akcích bude v příštích měsících i nadále výrazně omezen. Vzhledem k prostorovým možnostem kostela sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci i některým umělcům ze zahraničí jsme tedy byli nuceni XVI. ročník festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje, který měl být zahájen 14. června, zrušit. Přesouvat Hudební léto na podzim by asi bylo úsměvné a nereálné. Festival je spojen právě s obdobím léta a dovolených.

Po poradě v organizačním týmu bylo rozhodnuto, že se letošní ročník festivalu neuskuteční a část jeho programu se vám pokusíme zajistit na příští rok 2021. Těm, kteří si zakoupili vstupenky na open air koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou Hodina zpěvu, bude vstupné vráceno.

Nechceme letošní ročník takříkajíc odpískat úplně. Pokud to situace umožní, uspořádáme jeden mimořádný „festivalový“ koncert v neděli 23. srpna. Koncert špičkového souboru L´Armonia Terrena symbolicky nazvaný Per aspera ad astra (přes překážky ke hvězdám, pozn. red.) bychom chtěli věnovat všem, kteří pomáhali se zvládnutím koronavirové krize. Výtěžek z koncertu by byl věnován na nákup ochranných pomůcek některému zařízení sociálních služeb. Věříme, že tedy alespoň tento jeden koncert bude náplastí pro všechny, kteří jsme se na letní hudební zastavení v kostele sv. Bartoloměje těšili.

Marek Výborný