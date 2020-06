Oživit město a přinést radost do jeho ulic se ve středu 24. června rozhodli hudebníci Komorní Filharmonie Pardubice.

Filharmonie v ulicích | Foto: Silvie Špryňarová

Ve skupinkách se vydali do Pardubic, aby hráli lidem na třídě Míru, na Hlavním nádraží, na Pernštýnském náměstí, pod Zelenou bránou, v pasáži, u Mléčného baru nebo v kavárně. A to od dopoledních hodin až do pozdního odpoledne. Celý happening nazvaný „Filharmonie Open“ nakonec zakončil slavný houslista Jaroslav Svěcený, který vystoupil u Sukovy síně Domu hudby, kde má pardubická filharmonie své zázemí.