Každý člověk potřebuje zdravé pohybové aktivity. Pokud k tomu navíc může pomoci někomu jinému, vznikne ideální propojení dobrého skutku a zdravé činnosti ve prospěch vlastního organizmu. Takže hýbat se a zároveň pomáhat.

Nové přístroje v kuchyni střediska Kosatec. | Foto: archiv ČEZ

Jak na to? Stačí si do jakéhokoliv zařízení zdarma stáhnout mobilní aplikaci Pomáhej pohybem a získané body věnovat centru Kosatec, které je největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v Pardubicích. Nejsou nutné žádné extrémní sportovní výkony, stačí třeba chůze, běh, cyklistika, lyžování, pohyb v interiéru, atd. Aplikace dodá potřebné statistiky vašich výkonů a vygenerované body můžete nechat připsat Kosatci. Projekt je časově omezen do poloviny února. Podrobnosti lze nalézt na www.pomahejpohybem.cz.