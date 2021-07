Pondělní svátek v obci Dolní Rovni se nesl ve znamení dvou velkých akcí. Nejprve SDH Horní Roveň uspořádalo tradiční cyklomaraton, kterého se zúčastnilo 268 cyklistů, a následně SDH Komárov uspořádalo noční závody v požárním sportu, kterých se zúčastnilo 32 družstev. Podívejte se na fotogalerii.

5. červenec v Dolní Rovni. | Foto: archiv obce

Život přináší věci příjemné i věci, které bychom z něj nejraději úplně vypustili. Je to jen pár dní, co se hasiči z Horní Rovně, resp. celé velké Dolní Rovně naposledy rozloučili se svým kolegou, kamarádem, ve všech směrech pravým dobrákem, panem Lubošem Ročkem, který zastával i funkci starosty hasičů c Horní Rovni. Přestože on sám vždy dokázal ochotně pomáhat druhým, nad zákeřnou nemocí prostě vyhrát nešlo. Odešel ve svých 55 letech, ale ve vzpomínkách všech zůstane trvale. Čest jeho památce!