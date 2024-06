Na rozloučení s významným hercem a režisérem nechyběli ani příbuzní a blízcí z Holic. Rozloučení v Národním divadle v Praze bylo krásné a důstojné.

Rozloučení s Janem Kačerem. | Foto: Deník/Radek Cihla

Rozloučení s hercem a režisérem, panem Janem Kačerem. Dne 4. 6. 2024 se v historické budově Národního divadla v Praze konalo poslední rozloučení s významnou kulturní osobností, hercem a režisérem Janem Kačerem, rodákem z Holic.

Jan Kačer zemřel ve věku 87 let dne 24. 5. 2024. Divadelní kolegové, rodina a široká veřejnost, do posledního místečka zaplnili hlediště ND a důstojně vzdali hold této mimořádné osobnosti. Jan Kačer působil jako jeden základních kamenů Činoherního klubu, v Divadle na Vinohradech, v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, Divadle E.F. Buriana a spolupracoval i s dalšími. Režíroval i na zahraničních divadelních scénách, vytvořil mnoho nezapomenutelných filmových rolí.

Při smutečním rozloučení se jeho kolegové z divadelního světa střídali u rakve a drželi čestnou stráž, ředitel ND Jan Burian zrekapituloval bohatou tvůrčí kariéru pana Jana Kačera. V průběhu smutečního aktu zazněly i další komentáře, vzkazy a poděkování, byly promítány fotografie a ukázky ze soukromí i filmových a divadelních inscenací.

Mezi účastníky nechyběli ani příbuzní a blízcí z Holic, my ostatní jsme měli možnost sledovat v TV na ČT přímý přenos. Kdo nestihl přímý přenos, stejně jako já, měl možnost podívat se ze záznamu. Rozloučení bylo krásné, důstojné a samozřejmě smutné.

Co říci závěrem? Vždy jsem si vážil pana Jana Kačera, měl jsem dokonce to štěstí, setkat se s ním osobně a vyměnit si s ním pár vět při jeho vystoupeních v Holicích. Musím zároveň dodat, že s úctou a respektem vždy o Janu Kačerovi mluvil i můj strýc, filmový a divadelní fotograf Jaromír Komárek, rodák z Dolní Rovně. A to nejen proto, že byli oba věrnými příznivci fotbalové SK Slavia Praha, stejně tak jako já…

Hudba dohrála, dlouhý potlesk ukončil slavnostní rozloučení v ND a rakev byla odvezena k zaslouženému odpočinku. Pan Jan Kačer odešel, ale jeho dílo zůstává i pro příští generace, což je ta krásná zpráva na úplný závěr. Pár ilustračních obrázků, pořízených přímo z TV přikládám.

Čest památce pana Jana Kačera, rodáka z Holic!