Zhruba osmdesátiminutové povídání bylo mimořádně zajímavé, my, diváci jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí souvisejících s tímto divadelním představením, ale došlo i na jiná témata i na zodpovězení řady dotazů z publika. Parádní reklamou pro toto představení byl i nahlas vyřčený názor některých přítomných diváků, že přestože již představení viděli, přijdou i podruhé. My jsme ho ještě neviděli, ale určitě si nenecháme ujít příležitost navštívit ho a sledovat výkon herců Martiny Sikorové a Alexandra Postlera, kteří ve dvojici absolvují na jevišti celých osmdesát minut v jednom kuse, bez přestávky. Když jsme dorazili domů, pustil jsem na Nově konec TV zpráv, které mimo jiné konstatovaly, že 16. leden byl nejdepresivnějším dnem, který nás čekal v letošním roce! Nás se to však netýkalo a můžu s klidným svědomím říci, že velký podíl na tom měla naše návštěva divadelního pořadu v Pardubicích. No, a když už jsem tam byl, i pro vás jsem tam pár obrázků pořídil. Samozřejmě po předchozím odsouhlasení.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň