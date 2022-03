Východočeské muzeum Pardubice vás vezme do jeskyně (denně kromě pondělí). Výstava Život ve věčné tmě aneb Po stopách slepých brouků obývá prostor pod věží pardubického zámku. Najdete zde řadu informací a zajímavostí o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají. Prohlédnete si pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce i vybavení jeskyňářů.

Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi si pro návštěvníky připravilo na jarní prázdniny samoobslužnou tvořivou dílničku s názvem Masopustní týden v muzeu. V dílničce si do neděle 6. března (kromě pondělí 28. února) můžete vyrobit tradiční masopustní masky, čepice a drobné masopustní dekorace. Tvorbu ve výtvarné dílničce můžete spojit s návštěvou výstavy Na kolech radosti, která vás zavede do světa historických kočárků, panenek a jiných hraček.

Hlinsko: Rozloučení s masopustem

Město Hlinsko pořádá v úterý 1. března Rozloučení s masopustem přímo v centru města. Program obchůzky započne ve 14 hodin před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a pozdvižení se postará maškara z hlinecké místní části Blatno a kapela Hlinečanka. Z náměstí se zástup masek přesune mezi roubenky do části Betlém. Závěr obchůzky bude patřit tradičnímu obyčeji porážení kobyly, které je plánováno na 15.30 hodin.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem nabízí tento týden komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Prohlídkové okruhy můžete navštívit mezi 10. a 15. hodinou, a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. Ve Slatiňanech je možná prohlídka hřebčína ve všední dny v 10.30 a v 13.30 hodin a o víkendu v 11, 13 a 15 hodin. Vstupné na prohlídky je dle běžného ceníku.