„Letos máme v programu výrazná jména české alternativy, například punkovou písničkářku Muchu, aktu­ální objev Koně a prase nebo originálního zpěváka a textaře Tonyho Ducháčka se svou kapelou Garage,“ uvádí pořadatel festivalu Vilém Vinopal.

Muzika přímo u vody

Festival KAREL je dvoudenní open air přehlídkou českých klubových kapel, která se koná nedaleko obce Čeperka. „Festival děláme na zajímavém místě přímo u písníku s čistou vodou. Naši návštěvníci tak můžou skloubit hned dvě tradiční letní kratochvíle – lenošení u vody a zároveň si můžou zapařit na muziku,“ usmívá se Vinopalova kolegyně Eva Bílková. Podle obou je festival jedinečný zejména díky pohodové atmosféře místního písníku, jeho čisté vodě a písečné pláži.

KAREL se podle pořadatelů snaží podporovat i lokální kulturní dění. „Na naší akci vystupují vedle známějších jmen i kapely místní. A jsme rádi, že můžeme podporovat i mladou krev. Festival letos zahajují mladí a nadějní muzikanti z kapel The MayRevolution nebo Safe Exit. Z Hradce Králové pak přijedou hardcore-metaloví Glad for Today a k nováčkům na scéně patří i pardubičtí Corpulent Provocateur, jejichž klip ke skladbě Brown už na Youtube zhlédlo téměř čtvrt milionu lidí,“ přibližuje Vinopal letošní program, ve kterém nebude chybět ani autorské čtení mladých básníků.

Zdroj: Pořadatelé

Festival pro Pardubáky i Hradečáky

Areál letní restaurace Machač se nachází nedaleko trati mezi dvěma krajskými městy Hradec Králové a Pardubice. „Z vlakových nádraží obou měst se na zastávku Stéblová, odkud je to na KARLA kousek, dostanete zhruba za 10 minut,“ vysvětluje Bílková výhody do­pravní dostupnosti. „Stanování je u nás zadarmo a co se týče jídla a pití, máme podle mě co nabíd­nout. Návštěvníci se nemusí bát, že by u nás dostali jen obyčejnou klobásu a točenou desítku,“ říká Bílková, podle níž tak stačí jen sbalit batoh a udělat si výlet na festival.

Proč právě KAREL?

Mohlo by se zdát, že název festivalu je napsaný chybně, podle pořadatelů se ale jedná o zkratku. „Kdysi jsme nedaleko Lázní Bohdaneč pořádali festival nazvaný Kalkata fest. Chtěli jsme i prostřednictvím názvu k této akci nějak odkázat. Název KAREL tak vzniknul ze sloganu Kalkata Revival,“ usmívá se Vinopal, který byl už u prvního ročníku Kalkata festu, jenž se konal na zahradě jejich rodinné chalupy, a dorazilo na něj asi 20 kamarádů.

Brány festivalu se otevírají v pátek 28. srpna 2020 v 17:00 a celá akce potrvá až do ranních hodin v neděli 30. srpna 2020. Vstupné bude možné zakoupit na místě za cenu 450 korun na oba dny, případně 300 korun za jeden v případě, že se kapacita akce nenaplní. Ondřej Vojtěch

KAREL 2020 – line-up



Pátek 28. 8. 2020

18:00 – 18:45 The MayRevolution

19:15 – 20:00 Corpulent Provocateur

20:30 – 21:30 Květy

22:00 – 23:15 Mucha

23:45 – 00:30 Špičková kultura

00:45 – 01:30 Herbert Einstein



Sobota 29. 8. 2020

12:00 – 12:45 Mgr. Viktor Kalabza

13:00 – 13:45 Safe Exit

14:00 – 14:20 Autorské čtení u vody I.

14:30 – 15:30 Marmeladoff

15:40 – 16:00 Autorské čtení u vody II.

16:15 – 17:00 Plující

17:30 – 18:15 Glad for Today

18:45 – 19:45 Hm…

20:15 – 21:30 Tony Ducháček & Garage

21:45 – 22:45 Dukla vozovna

23:15 – 00:15 Koně a Prase

00:30 – 01:30 Kalkata band



Cena vstupného: 450 Kč na oba dny na místě, děti do 12 let zadarmo



Stanování a parkování – zadarmo na pozemcích nedaleko festivalového areálu