Tři dny normálního deště v obci Dolní Roveň, žádná divočina. Přesto, třetí den, tj. 14. 10. 2020, se objevila na FB obce tato zpráva, cituji:

„Dnes ráno opět došlo k vystoupání hladiny Lodrantky na třetí povodňový stupeň. Okamžitě po vyhlášení poplachu byla jednotka dobrovolných hasičů připravena chránit naši obec a občany. Za svou činnost zaslouží velké poděkování. I Vy jim můžete vyjádřit své poděkování zasláním hlasu v anketě Dobrovolný hasič roku. DĚKUJEME“.

Já, stejně tak jako celá řada mých spoluobčanů, se s výše uvedeným plně ztotožňuji. Musím říci, že nejen proto, že jsem byl v červnu letošního roku postižen povodní, která vstoupila do našeho obydlí. Nebýt místních hasičů, kteří odčerpali obrovskou lagunu, která se vytvořila po „přehrknutí“ vody z potoka na druhou stranu za silnici, mohl jsem si ve spodním podlaží dodnes vesele pouštět lodičky a pozorovat žabky, jaké asi předpovídají počasí.

Naši hasiči jsou aktivní celý rok, brání nás nejen před ohněm a vodou, ale určují i ráz společenského života a naplnění volného času v naší krásné obci. Ples, akce pro děti, kladení věnců, požární dohled, účast na smutečních obřadech, to je jenom zlomek toho, co dělají. Velice potěšitelná je jejich starost o výchovu mladého hasičského potěru a příprava zdatných pokračovatelů této činnosti. Účast i úspěchy na hasičských soutěžích jsou toho zářným příkladem.

Jelikož počasí nestojí za psí štěk, jak říkávala moje paní tchýně, opět jsem nahlédl do svého fotoarchivu z let 2010 až 2020. Než se rozhodnete hlasovat pro naše hasiče, kteří postoupili do celostátního finále, koukněte na obrázky, že moje výše uvedená slova nejsou nijak nadnesená. Výhradním vyhlašovatelem a organizátorem ankety je zapsaný spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, se sídlem Brno. Finalisty za Východ Čech jsou vedle naší jednotky Dolní Roveň ještě jednotky sborů z Horního Maršova, Kostelce nad Orlicí, Březiny a Smržovky.

Ceny pro vítěze poslouží pro dovybavení vítězů. A to je obrovská výzva, nejen pro občany z Dolní Rovně, ale i ze širokého okolí dát hlas, neboť součinnost hasičských sborů funguje v rámci celého okresu! Příkladem byla právě červnová povodeň v Dolní Rovni. Na zásahu v Rovni se podílely jednotky sborů dobrovolných hasičů Dolní Rovně, Horní Rovně, Litětin a Komárova, ale i z okolních obcí, ze Slepotic, Moravan, Dašic, Holic, Horního Jelení, Horních Ředic, Chotče, Hostovic, Velin, Strašova, Poběžovic, Pardubic, kteří ochotně poskytly pomoc i svoji techniku a Hasičské záchranné sbory Pardubického kraje, stanice Holice a Pardubice, a Královéhradeckého kraje. A věřte, pokud bude potřeba, můžou naši hasiči pomáhat i u vás!

Pokyny k zaslání svého hlasu naleznete v přiložené fotogalerii. Konečný termín hlasování je 20. 10. 2020, průběžné výsledky můžete sledovat na https://www.adhr.cz/prubezne-vysledky-hlasovani/. Já, který osobně hasím maximálně žízeň, pak říkám, neváhejte a podpořte naše kluky a holky hasičský. Zaslouží si to.

Dík za ně a mějte krásné dny.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň, 15. 10. 2020