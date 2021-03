Jsou hrady pyšné a jsou hrady skromnější. Rožmberk patří k těm pyšným. Pýcha není hezká vlastnost, ale odpusťme ji tomuto hradu. á na ni právo. Po staletí je spojen se svou družkou Vltavou.

Hrad a řeka. Patří nerozlučně k sobě On se pyšně vzhlíží v její hladině, ona mu věrně poskytuje svou náruč k věčnému zrcadlení, stejně tak jako nezištně nabízí svou náruč vodákům, kteří ji vděčně přijímají.

Řeka a hrad. Byly tady před námi a budou tady i po nás. Ona neúnavně směřuje své toky k hlavnímu městu, on se hrdě tyčí na skále nad ní. A staletí plynou.

Rožmberk je jeden z našich nejstarších hradů, vybudován byl jako dvojhrad. Z horního hradu se zachovala pouze věž Jakobínka, zbytek hradu podlehl ničivému požáru r. 1522. Dolní hrad se dochoval a můžeme si ho prohlédnout. Prošel mnohými přestavbami. Původně gotický ze 13. století, přestavěn renesančně a upraven novogoticky v 19. stol. nám nabízí ke zhlédnuté své poklady. A nabídnout má opravdu co a prohlídka rozhodně stojí za to.

Na úvod nás přivítá nádherná schodišťová hala. Postupně zhlédneme křižáckou galerii, což je dlouhá místnost se stěnami obloženými dřevem, v okenních špaletách jsou erby významných rytířů. Dále rytířský sál s kazetovými stropy, Rožmberská síň a několik reprezentačních místností. Seznámíme se s životem slavných bratrů Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Jméno Rožmberk vzniklo podle růže v jejich erbovním znaku.

Vilém (1535-1592) se od mládí připravoval na svou úlohu vladaře. Bohužel se nedočkal dědiců ani od jedné ze svých čtyř manželek, tak jeho místo převzal po jeho smrti jeho mladší bratr Petr Vok (1539-1611).Petr Vok nebyl jen poslední Rožmberk na tři, jak ho známe z křížovek, ale byl to muž velice vzdělaný, který podporoval umění a vědu, univerzitu. Po svém bratrovi zdědil dluhy, ale snažil se zachovat rožmberská panství. Bohužel i on zemřel bezdětný a tak s ním vymřel slavný rod růží, který ovlivńoval české království 300 let.

Na hradě zůstaly stopy i po Vilémově manželce Polyxeně, rozené z Pernštejna a po Vilémově smrti provdané z Lobkovic. A významné místo tady zaujímá i Bílá paní, Perchta z Rožmberka. Narozená v Českém Krumlově, nešťastně provdaná za Jana z Liechtensteina. Manžel ji týral hladem a zimou a když ji na smrtelném loži prosil o odpuštění, nedokázala odpustit. Za to byla prokleta a bloudí po rožmberských panstvích jako Bílá paní. Naposled prý byla spatřena za 2. světové války, kdy hrad zabrala nacistická mládež. Tu tak vyděsila, že tady již nikdy nebyla vyvěšena vlajka s hákovým křížem.

Bílá paní je štíhlá postava v bílé říze. Když se usmívá a má bílé rukavičky, očekává se radostná událost. Když si navlékne černé rukavičky a její tvář je zachmuřená, blíží se neštěstí nebo smrt. A když navlékne rukavičky červené, hrozí požár.

My jsme Bílou paní neviděli. Člověk se ptá sám sebe, jestli je to jen pověst, ale přece jen ve skrytu duše by si přál vidět její usměvavou tvář…

Zvlášť v současné době, kdy nám život ztrpčuje koronavirus. Doufejme, že brány památek se opět otevřou a my si budeme moct udělat pěkný výlet.

Alena Hesounová