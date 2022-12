Prostě, přivezli mě mezi rentgenové panely, sám jsem vyskočil na vyšetřovací lehátko a čekal jsem, až to začne. Nejsem exhibicionista a ležet nahý jako píchlá guma mezi mladými sestřičkami, to opravdu nevyhledávám. Navíc všichni víme, jak na chlapy působí studená voda a stres. Jako gigolo jsem si tedy rozhodně nepřipadal. No, už jsem byl jejich a nedalo se z toho vycouvat.

Dnes mohu potvrdit, že tento tým uskutečnil opravdu koncertní vystoupení, které by zasloužilo potlesk na otevřené scéně. Celému „orchestru“ ještě jednou moc děkuji a obzvlášť jejich dirigentovi, MUDr. Hájkovi.

S úctou k Vaší práci, bývalý „pacouš“, Vladimír Stibor z nedalekých Dašic