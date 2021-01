Celý umělecký koncept se skládá z originálních obřích perníkových postav, z nichž některé jsou hlavou dolů rozvěšeny na budově obchodního centra Grand a symbolizují atmosféru svátků, které jsou zkrátka vzhůru nohama. Chceme vám dopřát trochu odlehčeného humoru, ať už zavítáte k nám do obchodního centra Grand, nebo budete kolem jen procházet. Ve vnitřních prostorách centra show pokračuje a kromě dalších obřích perníků a netradičně ozdobených černých vánočních stromů zde najdete i nadměrný „fotokoutek“. Neváhejte vstoupit a pořídit si svou fotku s panem Perníkem!

Za ztvárněním perníků, ozdob i grafiky stojí kanadsko-český umělec Marek Schovánek, který v roce 2018 podobným způsobem ozdobil obchodní dům Kotva v Praze.

Věříme, že vás, Pardubáky i návštěvníky Pardubic, expozice zaujme a alespoň na chvíli rozptýlí a potěší v jinak náročné době. Zhlédnout ji můžete až do konce ledna 2021.

Hlavu vzhůru a šťastný rok 2021 přeje obchodní centrum Grand a Marek.

Marek Schovánek (*1965) je umělec s mezinárodní reputací ve světě současného umění. Jeho poučený umělecký jazyk pracuje se všeobecně srozumitelnými symboly násilí, ideologií a umění, které dává do nových souvislostí tak, aby poukázal na dysfunkční místa ve struktuře uspořádání společnosti. Jedním z takto pojatých projektů Marka Schovánka, z něhož vycházel výstava Tančícím domě, v OD Kotva i aktuální v OC Grand, je umělecká kuchařka „The Anarchist Cookiebook“ (parodie na známou knihu návodů „The Anarchist Cookbook“) a s ní související „sušenkové umění“ – The Anarchist Cookie Shop. Tento koncept prvně realizoval Schovánek v roce 2012 na mezinárodním festivalu současného umění ART STAYS ve Slovinsku, kde přilákal přes 4000 návštěvníků a sklidil velký divácký i mediální ohlas. Byl označen za jeden z nejzajímavějších projektů festivalu European Capital of Culture 2012. Od té doby ho Schovánek úspěšně rozvíjí a nyní se s ním můžeme setkat i v Praze. Koncept Anarchist cookie shopu nepracuje pouze s rozporuplností světa obecně, nýbrž ironizuje i svět umění a uměleckého trhu jako takového. www.marekschovanek.com

Adéla Hladíková