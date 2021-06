Kopni do vrtule! Na trase štafetového běhu jsou i Pardubice

Čtenář reportér





Nenechat se pohltit negativní náladou ve společnosti, semknout se jako za dob Nagana nebo šití roušek, navíc si dát pořádně do těla a podpořit dobrou věc. Přesně to je smyslem projektu Kopni do vrtule.

Projekt Kopni do vrtule podpoří boj proti obezitě. | Foto: archiv Kopni do vrtule