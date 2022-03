V souvislosti s kritickou situací na Ukrajině se i Krajská knihovna v Pardubicích rozhodla aktivně zapojit do pomoci a v prostorách vstupu do knihovny probíhá sbírka potřebné materiální pomoci. Kdokoliv bude ochoten darovat věci pro obyvatele Ukrajiny (spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termo deky, karimatky; hygienické prostředky pro ženy a děti-pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky atd.; baterky, baterie; pláštěnky; stany; trvanlivé jídlo, konzervy, kojenecká výživa; lékárničky, balíčky 1. pomoci), má možnost je každý den odevzdat od 9.00 do 18.00 hodin v knihovně na Pernštýnském náměstí, v úterý a v sobotu pak od 9.00 do 12.00 hodin. Materiál bude následně předán do centrálního skladu zřízeného Pardubickým krajem, který zajistí distribuci a předání potřebným.