Znám jednoho krále, jmenuje se Marek. Znám dokonce i jeho paní, krásnou královnu Veroniku. Měl jsem tu čest se svou vnučkou několikrát navštívit jejich pohádková představení na hoře zvané Kunětická. Od těch dob jsem pravidelným návštěvníkem jejich webových stránek www.agenturaveronika.cz, pravidelně „lovím“ informace o jejich účinkování prostřednictvím sociálních sítí. Doba temna, zvaná koronavirová, jak všichni věříme, již s konečnou platností dává vale naší krásné zemi české a moravské. Chce se věřit, že se vrací doba téměř normální, kterou si já už ani nedovedu představit bez nádherných divadelních představení pro děti. Nějaké informace jsem sám objevil, ale nedalo mi to, abych neoslovil principála divadla Marka Dobrodinského, výše zmíněného pana krále i jeho půvabnou paní manželku, královnu Veroniku, abych se dozvěděl víc.

Marku a Veroniko, prozraďte čtenářům, kteří si toto přečtou, co jste dělali v té šílené době, kdy bylo dokonce zakázáno i zpívat a kultura měla na semaforu trvale červenou?

No tak ze začátku to byl opravdu šok, protože nám stopli naše velikonoční turné hned po prvním odehraném kšeftu a následně se musela zrušit celá pečlivě připravená a vyprodaná sezona našich pohádek na zámcích pro školy a školky, což se letos pro velký úspěch opakovalo ještě jednou. V měsících, kdy nejezdíme, chodím na brigády jako recepční do wellness hotelu nebo si přivydělávám jako průvodkyně s dětskými výlety. To vše bylo stopnuto, takže nezbývalo nic jiného než být doma. Žijeme velice skromně, takže podpora v podobě kompenzací byla dostačující. Svůj čas jsme tedy věnovali sebevzdělávání a hře na hudební nástroje, psaní nových scénářů, údržbě aparatury a kostymérny a pochopitelně i přípravě a administrativě dalších akcí. Ze zájmů to byly pak výlety do přírody a zahrádkaření. Manžel se mi směje, že to tu mám už jak malé Průhonice. O prázdninách a před Vánocemi se trochu hrát mohlo, tak jsme se snažili vše narychlo domluvit a dopadlo to. Bylo to moc příjemné, diváci nám moc chyběli.

Představte stručně Vaše aktivity, které nyní stojí na startu. Na co všechno se mohou Vaši příznivci těšit?

Zaměřujeme se na hraní pohádek pro rodiny s dětmi přímo v interiérech hradů a zámků, takže téměř každý víkend o prázdninách se na Vás budeme těšit na hradech a zámcích po celé ČR. Připraveno je i noční divadelní představení Kráska a Netvor, kterou letos uvádíme na zámku Ploskovice. Dalšími divácky oblíbenými pořady jsou Staročeské Vánoce a Velikonoce.

Jmenujte místa, kam za Vámi rodiče s dětmi mohou vyrazit…

Tak vezmu to popořadě: zámek Hradec nad Moravicí, zámek Ploskovice, zámek Hrádek u Nechanic, hrad Kunětická hora, zámek Adršpach, zámek Jindřichův Hradec a zámek Kroměříž.

V říjnu 2020 jsme se na Vaše představení těšili dokonce i u nás v Dolní Rovni. Bohužel epidemiologická situace vše zhatila. Uvidíme Vás v Rovni v letošním roce?

Také jsme se do Rovně těšili, věříme, že to klapne třeba na podzim, prozatím pevný termín nemáme domluvený.

Máte v nabídce nejen akce pro děti, ale i pro dospělé. Vím, že informace lze najít na zmíněných webových stránkách, přesto se ptám, co můžete případným zájemcům nabídnout jako Vaši populární tutovku?

Jak již jsem zmínila, naší doménou jsou hlavně pořady pro děti a v tom budeme i pokračovat. Těšila by nás velmi i nějaká velká firemní akce (večírek), kterou zorganizujeme od A-Z s využitím všech našich manažerských, hereckých a uměleckých dovedností.

Marku, vím o tom, že jsi v minulosti spolupracoval s Jakubem Smolíkem, Petrem Hannigem, Zdeňkem Izerem či Lukášem Vaculíkem. Jak na tuto spolupráci vzpomínáš?

Spolupráce s Lukášem Vaculíkem nadále trvá, máme spolu zájezdový pořad Návraty. Je to taková hudební veselá talkshow. Na spolupráci s ostatními vzpomínám v dobrém, začátky sahají do dob před 30 lety.

Mějte se, Marek a Veronika

Vážený pane králi, vážená a milá paní královno, moc Vám děkuji za informace a v tomto roce, po divadelnicku,“ Zlomte vaz!“ a na brzkou viděnou.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň