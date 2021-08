Při příležitosti významného životního jubilea bychom rádi návštěvníkům představili, jistě pro mnohé dobře známou, tvorbu chrudimského kreslíře, humoristy a ilustrátora Jana H. Lušovského. Charismatický umělec se narodil a vyrůstal ve Svítkově, nedaleko dostihových stájí pro Velkou pardubickou, což také podstatně ovlivnilo jeho život i tvorbu. A tak i když žije v Chrudimi v jedné z historických vil, jeho srdce prý bije u Taxisova příkopu. Jak sám šalamounsky říká, je Pardubák žijící rád a trvale v Chrudimi. V roce 2010 dokonce obdržel ocenění Osobnost města Chrudimi.

Svého času také publikoval v padesátce redakcí novin a časopisů, kreslil dostihový humor do několika zemí Evropy. Mnoho let také přináší radost dětem v nemocnicích prostřednictvím veselých kreseb na přání s věnováním a milým povídáním. K úspěchům Jana Honzy Lušovského patří také Certifikát českého rekordu 1997 a zápis v Guinnessově knize rekordů 1996. Kromě své výtvarné činnosti je pan Lušovský také učitelem a odborníkem v oboru stolničení. Působil mj. na chrudimské SOŠ a SOU obchodu a služeb, kde se jako pedagog zasloužil o osvětu stolování a společenského chování u stolu. Je také autorem a ilustrátorem knihy Stolování pro každého a mnoha dalších publikací, kalendářů, omalovánek a jiných prací, které se věnují zejména společenským tématům a gastronomii. Vedl i klub historického stolničení Kat Mydlář a se svými studenty v té době obsluhoval mnoho významných hostů, včetně prezidenta Václava Havla.Je stále známou a i díky svému osobitému stylu oblékání nepřehlédnutelnou tváří města. Vystupuje na řadě společenských, sportovních i kulturních akcí.

Jan Honza Lušovský prožil celý život se štětcem v ruce. Při příležitosti svých 70. narozenin se rozhodl uspořádat ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi výstavu původně s podtitulem „výstava asi poslední“. Ale všichni, kdo ho znají, tuší, že jeho píle, pracovitost a nezdolný humor mu jistě nedovolí jen tak skončit.

Výstava J. H. Lušovského bude v Regionálním muzeu v Chrudimi k vidění do konce prázdnin.