Více než šest tisíc hostů zavítalo na oslavy hned několika výročí společnosti Foxconn Česká republika do hokejové arény v Pardubicích. Hlavní hvězdou večera byla kapela Kryštof v plné sestavě se svým devadesátiminutovým koncertem, předskokanem byli pardubičtí Ready Kirken, za mixážní pult se postavil DJ Pavel Cejnar.

Pozváni byli nejen všichni zaměstnanci obou závodů v ČR, tedy z Pardubic a z Kutné hory, ale i zástupci obchodních partnerů, aby společně oslavili dvacet tři let od založení společnosti Foxconn v České republice, dvacet a patnáct let úspěšné spolupráce s významnými zákazníky a také patnáct let od zahájení výroby v kutnohorském závodu Foxconn.

Pavel Kožený