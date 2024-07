Jaromír Pýcha dnes 17:21

Čas letí jako bláznivý, černá není bílá, život utíká a proto je potřeba si ho řádně užívat. I proto jsem v pátek pátého července vyrazil do ráje respektive do Edenu a hned druhý den naopak kousek od pekla, na horu, která dnes nese název Kunětická. Ale jak říkal sám pan Lucifer, nebylo tomu vždy tak, dříve to byl Čertův hrad na Čertově hoře!